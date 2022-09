Accessorio tubolare per scaldare le mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessorio tubolare per scaldare le mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANICOTTO

Significato/Curiosita : Accessorio tubolare per scaldare le mani

Calatrava manicotto d'imbarco all'aeroporto internazionale di orlando, in florida un manicotto d'imbarco nel porto di kobe, in giappone due manicotti d'imbarco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 9 settembre 2022

Altre definizioni con accessorio; tubolare; scaldare; mani; accessorio a tracolla da uomo; Colpi inferti con l accessorio del barbiere; Lo indica un accessorio da polso; Un accessorio posto sui tavoli di certe trattorie; Un formato di pasta tubolare e scanalata; tubolare per bici; Spazzole lunghe e dalla forma tubolare ; Copertone tubolare per bici; Li fa il cantante per scaldare la voce; La usa il fabbro per scaldare i metalli; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Serve a riscaldare il pancarré; Lo sono il germani o e il tellurio per le loro proprietà; La indossavano i Romani ; Un uomo spietato e capace di distruggere in mani era totale; mani e piedi lo sono del corpo; Cerca nelle Definizioni