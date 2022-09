Fa volare i Russi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa volare i Russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AEROFLOT

Significato/Curiosita : Fa volare i russi

aeroflot o aeroflot — russian airlines, in russo — (aeroflot — rossijskie avialinii) è la principale compagnia aerea russa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con volare; russi; Fatto scivolare verso il basso; Impedisce ai fogli di volare ; Si usa per scivolare ; Servono per volare ; Lo scrittore britannico de hi casa russi a; Scorre tra la Cina e la russi a; Sono impiegati nelle redazioni dei giornali russi ; Colore... di Prussi a; Cerca nelle Definizioni