Usuali, consuete - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ABITUALI

Significato/Curiosita : Usuali, consuete

Sperimentazione, per dar vita a una nuova stagione di musica più libera dagli schemi usuali e di testi che, se già con mogol possedevano talvolta un alto grado di complessità...

Errore. in generale, quindi, il present simple, si usa per indicare azioni abituali, frequenti e permanenti. gli altri casi in cui si usa sono: per esprimere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

