L uomo ha quello della parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uomo ha quello della parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DONO

Significato/Curiosita : L uomo ha quello della parola

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parola (disambigua). la parola (dal greco paaß parabolè, attraverso il latino parabola,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dono (disambigua). per dono (detto anche regalo o presente) si intende il passaggio di proprietà...

