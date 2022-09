Una relazione utile all azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una relazione utile all azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REPORT

Significato/Curiosita : Una relazione utile all azienda

Nel 2021, con la sede, il fatturato e il settore industriale di ciascuna azienda. le cifre riportate di seguito sono espresse in miliardi di euro e si riferiscono...

Disambiguazione – se stai cercando l'etimologia della parola, vedi report informativo. report è una trasmissione televisiva italiana condotta da sigfrido ranucci... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con relazione; utile; azienda; Persone legate da una relazione sentimentale; Mettere in relazione e in comunicazione; Una relazione di carattere finanziario; relazione in breve; _ sprecata, cioè uno sforzo inutile ; utile alla crescita; È utile nel porto; Trarre un utile ; azienda che dà sostegno finanziario a una squadra; azienda Autonoma di Soggiorno; azienda che si occupa di strade sigla; La cessazione di un azienda ; Cerca nelle Definizioni