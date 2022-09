Una gara per fondisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara per fondisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TREMILA SIEPI

Significato/Curiosita : Una gara per fondisti

una prova unica disputata per metà in tecnica classica e per l'altra metà in tecnica libera, intervallate tra loro dal cambio dei materiali. la gara sprint...

Donato, manifestazione che consisteva di tre prove, il tiro alla fune, i tremila siepi e la corsa nei sacchi, le prime due riservate agli uomini e la terza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

