Una consonante come s o f - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una consonante come s o f.

Soluzione 9 lettere : FRICATIVA

Significato/Curiosita : Una consonante come s o f

[f] rappresenta anche il grafema di una consonante fricativa labiodentale sorda nell'alfabeto fonetico internazionale. l'origine della lettera f è la...

Seguenti consonanti fricative: [s] fricativa alveolare sorda [z] fricativa alveolare sonora [] fricativa postalveolare sorda [] fricativa postalveolare sonora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

