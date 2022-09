È tra Perugia e Spoleto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tra Perugia e Spoleto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOLIGNO

Significato/Curiosita : E tra perugia e spoleto

(rivista). spoleto (spuléti in dialetto spoletino) è un comune italiano di 36 504 abitanti della provincia di perugia in umbria. spoleto è situata all'estremità...

Secolo ad opera dell'ing. antonio rutili (foligno, 1799-1850) per proteggere la città dalle inondazioni. a foligno esiste il parco fluviale urbano del topino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con perugia; spoleto; perugia in auto; Lago in provincia di perugia ; Quella per stranieri è a perugia ; È... Umbra vicino a perugia ; Una cittadina dell Umbria tra Foligno e spoleto ; Il __ dei Due Mondi: si tiene a spoleto ; E’ tra Foligno e spoleto ; Provincia di spoleto ; Cerca nelle Definizioni