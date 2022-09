I tiranti dell alberatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tiranti dell alberatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SARTIE

Significato/Curiosita : I tiranti dell alberatura

1879. tali caldaie erano a ritorno di fiamma con tubolature in ottone e tiranti in ferro, ed ognuna di esse aveva quattro forni; la superficie delle graticole...

Barca). generalmente ci si riferisce ad essa al plurale: sàrtie o sàrte (ant.) (e non sartìe) e in generale sartiame. originariamente in canapa, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

