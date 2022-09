Lo stato non ecclesiastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato non ecclesiastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAICALE

Significato/Curiosita : Lo stato non ecclesiastico

12.602778°e42.821111; 12.602778 lo stato pontificio, detto anche stato ecclesiastico o patrimonio di san pietro (stato della chiesa fu il suo nome ufficiale...

Codice di diritto canonico del 1917, che parlava di "riduzione allo stato laicale". normalmente in questi casi si parla di ex-vescovo, ex-prete o ex-diacono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

