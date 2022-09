Se si sposta, varia l equilibrio di un corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si sposta, varia l equilibrio di un corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BARICENTRO

Significato/Curiosita : Se si sposta, varia l equilibrio di un corpo

Del corpo varia il colore! introduciamo quindi il concetto di temperatura di colore, come la temperatura cui corrisponde un ben determinato massimo di emissione...

Per il baricentro di un tetraedro. ogni segmento che unisce un vertice al baricentro della faccia triangolare opposta passa per il baricentro del tetraedro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con sposta; varia; equilibrio; corpo; sposta re al centro; La risposta a mille grazie; Se si sposta , varia l equilibrio d un corpo; Organo che si è sposta to dalla solita sede; varia no nello spettro elettromagnetico; In certe barche è a passo varia bile; Se si sposta, varia l equilibrio d un corpo; Parte varia bile finale di una parola; Se si sposta, varia l equilibrio d un corpo; Circensi che camminano in equilibrio ; L equilibrio che lega le diverse strutture di una comunità; Mantiene l equilibrio interno di un organismo; Mani e piedi lo sono del corpo ; corpo militare iraniano per la sicurezza interna; Lo è il corpo di chi ha dormito; Razza canina con rughe su muso e corpo ; Cerca nelle Definizioni