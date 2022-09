Spezia per il riso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spezia per il riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CURRY

il riso jollof, conosciuto anche come benachin o con il nome inglese di jollof rice, è una popolare ricetta di tutta l'africa subsahariana. la sua origine...

Wardell stephen curry ii, detto steph (akron, 14 marzo 1988), è un cestista statunitense. i golden state warriors, da lui capitanati, si sono laureati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Il riso indiano adatto per piatti spezia ti; spezia asiatica della famiglia dello zenzero; spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; Una spezia che discende dalla pianta Elettaria; Quella barese è a base di riso patate e cozze; Mescolare il riso tto per renderlo cremoso; riso cinese con uova, piselli e prosciutto cotto; Determinato, riso luto;