Spesse volte vale meno della cornice - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : QUADRO

Significato/Curiosita : Spesse volte vale meno della cornice

Sánchez cotán), e altre volte la cornice è una forma irregolare o anche circolare che segue i contorni dell'oggetto. le prime cornici per quadri nascono al...

quadro – sinonimo di "dipinto" quadro – in meccanica dei veicoli, termine che indica un motore a scoppio in cui il rapporto tra la corsa dei pistoni e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

