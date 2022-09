Lo sono il germanio e il tellurio per le loro proprietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono il germanio e il tellurio per le loro proprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SEMICONDUTTORI

Significato/Curiosita : Lo sono il germanio e il tellurio per le loro proprieta

Come metalloidi, sono 8: boro (b) silicio (si) germanio (ge) arsenico (as) antimonio (sb) tellurio (te) polonio (po) astato (at) anche il tennessinio (ts)...

(led). la fisica dei semiconduttori è la branca della fisica dello stato solido che studia le proprietà elettriche dei semiconduttori. in italia è stata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

