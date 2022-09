Sognato, desiderato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sognato, desiderato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AMBITO

Significato/Curiosita : Sognato, desiderato

Bisnonna biologica di rose, sembra che durante il suo lungo sonno dove ha sognato una vita stupenda ma che al suo risveglio ha scoperto non essere vero eccetto...

Autorità d'ambito come segue (articolo 148): 1. l'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

