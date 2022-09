Soffrono d acido urico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffrono d acido urico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOTTOSI

Significato/Curiosita : Soffrono d acido urico

Produzione di acido urico nel fegato ed è utilizzato anche in persone che soffrono di gotta o iperuricemia (elevati livelli sierici di acido urico). il dosaggio...

Altri omonimi, vedi piero de' medici. piero di cosimo de' medici, detto il gottoso, (firenze, 14 giugno 1416 – firenze, 2 dicembre 1469) fu signore de facto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altri definizioni con soffrono; acido; urico; Il continente di cui molti soffrono il male; Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza; Si dice di cavalli che soffrono d asma; soffrono dolori articolari; Il pH né acido né basico; Diventa rossa in un ambiente acido ; L acido ribonucleico sigla; Il Placido tenore; Eccessiva quantità di lipidi e acido urico ; Una membrana aurico lare; Sostanza residua del canale aurico lare; È fornita grazie all audizione biaurico lare;