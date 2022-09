Scrivere in colonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrivere in colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELENCARE

Significato/Curiosita : Scrivere in colonna

Iniziato a scrivere una colonna di opinioni, "la colonna di priopanka chopra", per l'hindustan times nel 2009 e ha scritto un totale di cinquanta colonne per...

1997. ai membri della commissione che scelse i 50 atleti venne chiesto di elencare i nomi senza tener conto del ruolo in campo; gli ex-giocatori non potevano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con scrivere; colonna; Disegnare o descrivere ; Piccola stecca tonda polverosa per scrivere ; Si può scrivere 40°; Digitare un numero scrivere una poesia; L estremità della colonna ; Una celebre colonna ; In fondo alla colonna vertebrale; colonna a forma di donna; Cerca nelle Definizioni