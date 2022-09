Scavati dalle acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scavati dalle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EROSI

Significato/Curiosita : Scavati dalle acque

Erosive profonde anche più di 100 metri, molto simili ai canyon, scavate dalle acque meteoriche nella roccia calcarea. le loro pareti, molto inclinate...

02n 42°19'50.3e / 42.16084°n 42.33064°e42.16084; 42.33064 lo stadio erosi manjgaladze è uno stadio multiuso di samtredia, in georgia. è usato principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

