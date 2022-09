Scandire... i movimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scandire... i movimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Scandire... i movimenti

Giugno in una nota pietro grasso comunica le date che avrebbero dovuto scandire il processo costituente di leu: a fine giugno la nascita del comitato promotore...

Ai culti di dioniso. era utilizzato anche in guerra: sulle triremi, per ritmare la cadenza dei remi, era previsto un apposito addetto, il ta trierauls...