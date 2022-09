Vi si sale per le esercitazioni dei paracadutisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si sale per le esercitazioni dei paracadutisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : TORRE DI LANCIO

Significato/Curiosita : Vi si sale per le esercitazioni dei paracadutisti

E alla truppa, distribuiti intorno al vasto cortile rettangolare per le esercitazioni ed una serie di fabbricati secondari, capannoni con i magazzini ed...

Kennedy space center lancio dell'apollo 11 falcon heavy sul pad 39a torre di lancio della spacex con falcon 9 in posizione di lancio lancio della missione demo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con sale; esercitazioni; paracadutisti; Chiesa che risale alla tradizione protestante; Una meta gettonata da chi risale la Norvegia; Quello di sodio è un sale usato come conservante; Michelangelo affrescò quello Universale ; esercitazioni militari; Un tracciato per esercitazioni militari; esercitazioni a fuoco; Prestigiosa Brigata di paracadutisti ; Piace ai paracadutisti ; Una Brigata di paracadutisti ; I salti dei paracadutisti ; Cerca nelle Definizioni