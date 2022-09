Sale che contiene azoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sale che contiene azoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NITRATO

– se stai cercando la diocesi cristiano cattolica, vedi diocesi di azoto. l'azoto (termine coniato nel 1787 dal chimico francese louis-bernard guyton-morveau...

Stronzio (sr(no3)2). nitrato di tallio (tlno3). nitrato di zinco (zn(no3)2). nell'analisi a umido si procede per riduzione dei nitrati a nitriti e successiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Vi si sale per le esercitazioni dei paracadutisti; Chiesa che risale alla tradizione protestante; Una meta gettonata da chi risale la Norvegia; Quello di sodio è un sale usato come conservante; Se non contiene pesci segue il Capricorno; contiene condimento grasso liquido; Somiglia al gelato ma non contiene latte; La loro cassetta contiene il martello; In alcune ricette si usa questo azoto ; Il simbolo dell azoto ; Lo è un acido derivato dall azoto ; Un gas che impedisce la combustione, come l'azoto ;