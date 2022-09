Un rivestimento per evitare di finire a terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rivestimento per evitare di finire a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANTISCIVOLO

Significato/Curiosita : Un rivestimento per evitare di finire a terra

un mammifero carnivoro della famiglia mustelidae. è specie protetta. la specie è nota anche col nome di tasso comune o tasso europeo, per evitare di ingenerare...

Una pesca, da qui il nome. manto wax ("cera"), molto più con effetto antiscivolo, la pelle al tatto si presenta completamente nuda, ma necessita di cura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con rivestimento; evitare; finire; terra; Strato di rivestimento su un metallo; rivestimento calpestabile di una casa; Infiammazione del rivestimento del cervello; Tessuto ghiandolare, sensoriale o di rivestimento ; evitare per un pelo; Fa lievitare la fattura; Iniezione per evitare una grave infezione; Eludere, evitare ; Così si può definire chi ha molti figli; Ci può finire chi sperpera il denaro; Società segreta nata a Parigi sul finire del 1700; Può finire al muro; Labirinto sotterra neo... dai cunicoli stretti; Compongono la più grande biomassa della terra ; Sotterra neo di chiesa; Stabiliscono la latitudine di un punto sulla terra ; Cerca nelle Definizioni