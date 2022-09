Rimettono in moto i loro pazienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimettono in moto i loro pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FISIATRI

Significato/Curiosita : Rimettono in moto i loro pazienti

Può svolgere il compito di team physician (medico di squadra). alcuni fisiatri seguono l'atleta paralimpico sul piano della performance. terapia antalgica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con rimettono; moto; loro; pazienti; rimettono a nuovo gli abiti; Sonnellini che rimettono in sesto; rimettono le lastre rotte; Dà più HP ai moto ri turbo; Ha prodotto il famoso ciclomoto re Ciao; moto convulso; Centro del Friuli semidistrutto dal terremoto del 1976; Oviedo è il capoluogo del loro principato; Il loro scopo è fare meta; Tende la mano a tutti coloro che vede; Freddo e fermo nei momenti doloro si; Il pediatra con i pazienti più giovani; Trasporta i pazienti con la sirena; All ospedale valuta la gravità dei pazienti fra; I monasteri dei più pazienti ; Cerca nelle Definizioni