La richiesta di chi vuol troppo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PRETESA

Significato/Curiosita : La richiesta di chi vuol troppo

chi troppo vuole nulla stringe è un proverbio o morale che vuol suggerire di accontentarsi di quello che si ha perché se si pretende troppo si finisce...

All'origine della pretesa cristiana è un saggio del sacerdote cattolico e teologo luigi giussani, fondatore del movimento comunione e liberazione, pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

All'origine della pretesa cristiana è un saggio del sacerdote cattolico e teologo luigi giussani, fondatore del movimento comunione e liberazione, pubblicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con richiesta; vuol; troppo; Il dolce che è una richiesta di vigore; richiesta di replica a teatro; Parola inglese per richiesta di soccorso; La richiesta degli entusiasti; Uno che vuol farla da padrone; Lo sono le risposte di chi non vuol rispondere; Le figlie alle quali si vuol e più bene; Canta Luca Carboni: ci vuol e un fisico __; Rilevante centro abitato non troppo grande; Controllore troppo severo e intransigente; Purtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provate; Ce lo lascia la gatta che ruba troppo lardo;