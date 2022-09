Ricerca per conto dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricerca per conto dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CNR

Significato/Curiosita : Ricerca per conto dello stato

Province dello stato della chiesa già dal tempo di innocenzo iii. crociato in siria con marco polo il diacono visconti diventa papa, su ricerca.repubblica...

Disambiguazione – "cnr" rimanda qui. se stai cercando altri significati della sigla cnr, vedi cnr (disambigua). coordinate: 41°54'03.48n 12°30'45.22e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

