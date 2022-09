Religiosi... previsti dall uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Religiosi... previsti dall uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANONICI

Significato/Curiosita : Religiosi... previsti dall uso

Discendente della dinastia regnante deposta. gli intrighi politici, economici e religiosi dei nobili lasciano la popolazione nella povertà e nel degrado, mentre...

canonici – plurale di canonico francesco canonici – funzionario italiano luca canonici – tenore italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con religiosi; previsti; dall; Autore di componimenti religiosi ; Lo fu Khomeyni titolo dei religiosi sciiti ara; Uno dei simboli religiosi del Natale; religiosi ; Eventi non previsti né intenzionali; Imprevisti , inaspettati; Si mantiene per essere pronti a degli imprevisti ; Lo sport in cui sono previsti gli strappi; I nomi degli animali studiati dall a linguistica; Attinge dall a botte; Quella scozzese arriva dall alto; È stata assorbita dall Eni; Cerca nelle Definizioni