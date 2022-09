Racchette per camminare sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racchette per camminare sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIASPOLE

Significato/Curiosita : Racchette per camminare sulla neve

Significa camminare lentamente o anche fare un lungo viaggio, mentre il secondo deriva dal verbo inglese to hike, che significa camminare. normalmente...

Le racchette da neve (o caspe, ciaspe, ciaspole oppure anche ciastre) sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

