Quelli sinceri sono rari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli sinceri sono rari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMICI

Significato/Curiosita : Quelli sinceri sono rari

Meriti, in forza della "comunione dei santi", sono considerati capaci di supplire all'esiguità di quelli del peccatore contrito, proprio in virtù dell'amore...

Cesare amici (1925-2003) – politico italiano giovanni amici (1422-1503), in religione bernardino da fossa – frate minore, cronista e beato giovanni amici (1860-1921)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

