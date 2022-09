Quella cerata è impermeabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella cerata è impermeabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TELA

Significato/Curiosita : Quella cerata e impermeabile

Realizzazione in materiale impermeabile. si tratta del tipico impermeabile dei marinai realizzato in tela cerata. è efficace contro il vento e particolarmente robusto...

tela (disambigua). la tela è il modo più semplice con cui si possono intrecciare i fili di trama e ordito per costruire un tessuto. l'armatura tela è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con quella; cerata; impermeabile; quella d aria non suona; quella di fiducia restituisce l ottimismo; Il serpente fu causa di quella di Adamo ed Eva; quella barese è a base di riso patate e cozze; cerata come le più moderne tovaglie antimacchia; Il centro di Macerata ; Sigla di Macerata ; Comune in provincia di Macerata ; Operazione che rende impermeabile ; Giaccone impermeabile con cappuccio; Tessuto impermeabile utilizzato per cappotti; impermeabile con cintura in vita; Cerca nelle Definizioni