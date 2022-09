Quella d aria non suona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella d aria non suona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TROMBA

Significato/Curiosita : Quella d aria non suona

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1943, vedi per chi suona la campana (film). per chi suona la campana (for whom the bell tolls) è un romanzo del 1940...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tromba (disambigua). la tromba è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

quella di fiducia restituisce l ottimismo; Il serpente fu causa di quella di Adamo ed Eva; quella barese è a base di riso patate e cozze; quella scozzese arriva dall alto; Era l avversaria del KGB; Una specialità dolciaria di Cremona; Lieve diminuzione della trasparenza dell aria ; Un uomo straordinaria mente ricco; L inno che si suona negli eventi sportivi; La sua pelle suona ; Veniva suona to da Paganini; Si suona con o senza archetto;