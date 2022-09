Proprio come ho detto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio come ho detto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIC

Significato/Curiosita : Proprio come ho detto

Le parole che non ti ho detto (message in a bottle) è un film del 1999, diretto da luis mandoki. il soggetto del film è tratto dall'omonimo romanzo di...

Se stai cercando altri significati, vedi sic. sic (pronuncia /'sik/) è un termine della lingua latina (sic, la cui traduzione letterale è "così") ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con proprio; come; detto; Ha un proprio nucleo; Si aspetta il proprio rispettando la fila; Verbo proprio dei notai; Aggettivo proprio della donna; Una consonante come s o f; come il pollo... comodo da mangiare; Pavido come il leone de Il mago di Oz; Acidi come DNA e RNA; Il giocatore che nel basket è detto centro; Viene detto anche così un incasso; Viene anche detto serpente a sonagli; Ne fu dato uno a Benedetto XVI il 25 dicembre 2009; Cerca nelle Definizioni