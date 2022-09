Profeta celebre per i lamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profeta celebre per i lamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GEREMIA

Significato/Curiosita : Profeta celebre per i lamenti

Molte altre religioni. per gli ebrei è il più grande profeta mai esistito, per i cristiani colui che ricevette la legge divina, per gli islamici uno dei...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi geremia (disambigua). geremia (in ebraico yirmyahu, che significa "esaltazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

