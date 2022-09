Il principe sposo della sovrana regnante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il principe sposo della sovrana regnante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSORTE

Significato/Curiosita : Il principe sposo della sovrana regnante

Sui possedimenti ereditari della casa d'asburgo, nonché ultimo membro della suddetta casa regnante. fu arciduchessa regnante d'austria, re apostolico d'ungheria...

consorte – relativo alla consorteria consorte – sinonimo di coniuge regina consorte – moglie di un re regnante principe consorte – marito di una regina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

