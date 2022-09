Predisporre per la semina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Predisporre per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARARE

Significato/Curiosita : Predisporre per la semina

Piantati nei vasetti da semina. le piantine vanno annaffiate una volta al giorno. la temperatura di germinazione (al momento della semina) è valutata tra i...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arare (disambigua). l'arare ( letteralmente grandine), è un prodotto tipico della cucina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con predisporre; semina; predisporre l ossatura di una macchina; predisporre una mostra o un'opera; predisporre , organizzare; semina zizzania nei social sul web; Ara, semina e coltiva i campi; L utente che semina zizzania nei social; Provoca vittime e semina terrore; Cerca nelle Definizioni