Si possono contare sulle dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono contare sulle dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POCHI

Significato/Curiosita : Si possono contare sulle dita

Il calcolo con le dita, conosciuto anche come dattilonomia, è l'atto di contare usando le proprie dita. esistono molti sistemi diversi usati nel tempo...

pochi () è un breve manga, creato da miho obana e pubblicato in giappone sul mensile ribon, edito dalla shueisha, nel 2003. in italia il manga è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

