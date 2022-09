È il più competente nel suo campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il più competente nel suo campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E il piu competente nel suo campo

Consiglio di sicurezza delle nazioni unite e all'assemblea generale dell'onu. l'aiea è l'autorità competente per tutti i problemi di salute che riguardano...

Utilizzato per assistere l'esperto. una persona può essere un esperto in un campo e dilettante in un altro. il concetto di esperto e di esperienza sono discussi...