Pianta dai fiori a grappoli profumati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta dai fiori a grappoli profumati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pianta dai fiori a grappoli profumati

Albero caducifoglio (alto dai 4 ai 6 metri), appartenente alla famiglia delle fabaceae. il nome volgare allude ai fiori a grappoli pendenti che, in maggio...

Petali raddoppiati. la violacciocca è il simbolo della bellezza durevole. ^ bruno migliorini et al., scheda sul lemma "violacciocca", in dizionario d'ortografia...