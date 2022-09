I periti che valutano le case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I periti che valutano le case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDILI

Significato/Curiosita : I periti che valutano le case

Pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano...

«edile» o «edili» possono riferirsi a: relativo all'edilizia: ingegneria edile perito edile cassa edile edile – magistratura dell'antica roma edile –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con periti; valutano; case; Noto aperiti vo biondo analcolico in bottiglietta; Uno stuzzichino per l aperiti vo; Il frutto negli aperiti vi; Un aperiti vo... d oltreoceano; valutano e ammirano; valutano i danni per le assicurazioni; valutano i danni; Si valutano con i contro nelle scelte; Riscaldano le case ; Era un ufficio amministrativo delle case rme; Coperture di case ; Gli orologi dipinti sulle facciate delle case ; Cerca nelle Definizioni