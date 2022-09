Penelope vi attese Ulisse per vent anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penelope vi attese Ulisse per vent anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ITACA

Significato/Curiosita : Penelope vi attese ulisse per vent anni

Protagonista nell'odissea (dal gr. pené, tela). attese per vent'anni il ritorno di ulisse, partito per la guerra di troia, crescendo da sola il piccolo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi itaca (disambigua). itaca (in greco: , traslitterato: ithaki) è un'isola greca del mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con penelope; attese; ulisse; vent; anni; Corteggiavano penelope ; Li tenne a bada penelope ; La disfaceva penelope durante la notte; La faceva e disfaceva penelope ; Traditi nelle attese ; Sono sempre attese ; L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse; Tristi per delle aspettative disattese ; Quando Troia cadde, divenne schiava di ulisse ; La furberia di ulisse ; Isola dove ulisse passò 7 anni con Calipso; Erano i sudditi di ulisse ; Chi vi ha il vent o... fila; Divent ano pullover; L energia dal vent o; Comune solvent e; La Fallisi che recita con Aldo, Giovanni e Giacomo; Era Caro in una serie tv anni 90 con Columbro; Premier labourista britanni co dal 1997 al 2007; La classe dei ragazzi di un telefilm anni 80; Cerca nelle Definizioni