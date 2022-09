Patire le pene dell amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Patire le pene dell amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOFFRIRE

Significato/Curiosita : Patire le pene dell amore

Imprimi le piaghe del tuo figlio crocifisso fortemente nel mio cuore. del tuo figlio ferito che si è degnato di patire per me, dividi con me le pene. fammi...

