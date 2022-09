Parenti che tante mamme desiderano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parenti che tante mamme desiderano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GENERI

Significato/Curiosita : Parenti che tante mamme desiderano

Scienze naturali il genere (o genus) è una categoria che raggruppa le specie, in quanto aventi caratteristiche comuni tra loro. più generi vengono a loro volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con parenti; tante; mamme; desiderano; Privilegiano parenti e amici; parenti discendenti; Trasparenti come il vetro; parenti ascendenti; Renato __, fu un comico e cantante ; Importante Progetto europeo per universitari; Così è definito l erede di un importante famiglia; Chiesa che risale alla tradizione protestante ; Lo preparano le mamme in attesa; La sporgenza della mamme lla; Hanno due mamme ; Le mamme delle mamme ; Alcuni lo desiderano sul cappuccino; Lo desiderano i pacifisti; Non desiderano altro; Così desiderano stare i fidanzati; Cerca nelle Definizioni