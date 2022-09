L ortaggio di certe teste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ortaggio di certe teste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Secondo la tradizione locale il progetto di ampliamento fu opera del grande michelangelo, ma la mancanza di fonti certe hanno sempre messo in dubbio il suo...

Cercando altri significati, vedi rapa (disambigua). la rapa è la radice carnosa ("fittone") della pianta brassica rapa, coltivata a scopo alimentare. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

