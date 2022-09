Un ordine architettonico classico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ordine architettonico classico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IONICO

Significato/Curiosita : Un ordine architettonico classico

L'ordine architettonico è uno degli stili architettonici sviluppatisi a partire dall'architettura classica, e successivamente codificati dalla cultura...

Coordinazione del cristallo ionico. i solidi ionici sono caratterizzati da forti legami di tipo ionico. il solido ionico ha una struttura cristallina...

