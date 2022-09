Si oppongono ai vaccini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si oppongono ai vaccini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Si oppongono ai vaccini

Diffusione dei vaccini nella fascia di età 0-16 anni. tale decreto, per la sua impostazione, ha suscitato forti reazioni tra coloro che si oppongono alla pratica...

Scientifico consolidato. in particolare ha sostenuto posizioni omofobe, novax e contro l'islam. laureata in medicina all'università di torino, si è specializzata...