Oggetto raro e prezioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto raro e prezioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIMELIO

Significato/Curiosita : Oggetto raro e prezioso

Tappeto anatolico, un oggetto raro e prezioso ispirato a dipinti analoghi dell'arte fiamminga. attorno vi è una schiera di angeli e santi. la particolare...

Marianne è solo un personaggio nato dalla sua fantasia, caroline le dà il cimelio insanguinato da parte della madre, mostrandole le incisioni che la donna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con oggetto; raro; prezioso; Gingillo, oggetto meramente decorativo; oggetto per la pulizia del mantello degli equini; Si può dire di un oggetto consumato dal tempo; Soggetto ... di ballate; Lo sono stricnina e curaro ; Elemento metallico raro ; raro metallo con cui si realizzano potenti magneti; Imperaro no in Turchia; L oro più prezioso ne ha 24; Dotati dei riflessi tipici di un metallo prezioso ; Insieme prezioso ; Il più prezioso minerale verde; Cerca nelle Definizioni