Si occupa della salute nel mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupa della salute nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Significato/Curiosita : Si occupa della salute nel mondo

Psichiatria è la branca specialistica della medicina che si occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi...

oms – comune dei pirenei orientali (francia) organizzazione mondiale della sanità – agenzia dell'onu per la salute officine meccaniche della stanga –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

