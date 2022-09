Non adeguata, incapace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non adeguata, incapace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INIDONEA

Significato/Curiosita : Non adeguata, incapace

Madoc si ritrova incapace di ricordare calliope, morfeo o le sue idee. calliope giura di assicurarsi che ciò che è accaduto a lei non accada a sua sorella...

Di omicidio con un'arma giocattolo: la condotta in sé è assolutamente inidonea al raggiungimento del fine. viceversa, l'uso di un'arma da fuoco caricata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con adeguata; incapace; Non adeguata ; adeguata all uso; Che sono di quantità adeguata ; Meritevole, adeguata ; Persona goffa e incapace birbante, briccone; Cade dal pendio quell incapace ; Timoroso e incapace di prendersi responsabilità; incapace come un personaggio di Italo Svevo; Cerca nelle Definizioni