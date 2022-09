I nomi degli animali studiati dalla linguistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nomi degli animali studiati dalla linguistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZOONIMI

Significato/Curiosita : I nomi degli animali studiati dalla linguistica

Seguito a brevissima distanza da altri placiti provenienti dalla stessa area geografico-linguistica, come il placito di sessa aurunca e il placito di teano...

Uno zoonimo è una denominazione di specie animale. come per i fitonimi, sono tre le serie di zoonimi normalmente in uso: la denominazione scientifica;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

