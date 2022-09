Nelle università c è quello accademico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle università c è quello accademico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SENATO

Significato/Curiosita : Nelle universita c e quello accademico

nelle università pontificie), al femminile rettrice, è l'organo monocratico posto al vertice di un'università o di un'analoga istituzione accademica....

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senato (disambigua). senato è il nome che, nel parlamento della maggior parte degli ordinamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Altre definizioni con nelle; università; quello; accademico; Ha un ruolo di spicco nelle locandine liriche; _ per due, nelle offerte; Si rilevano a metà percorso nelle gare; Sono uguali nelle sculture; Ca __ , un università di Venezia; Uno studente che aspira all università ; È a capo dell università ; università privata milanese forchettate; quello bianco vive al Polo; L uomo ha quello della parola; È alto quello di chi è al potere; Fa quello che dice; Un incarico accademico ; Quello accademico lo danno ai migliori laureati; Studioso della religione a livello accademico ; Università o istituto accademico ; Cerca nelle Definizioni