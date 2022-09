Nel basket può valere fino a tre punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel basket può valere fino a tre punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANESTRO

Significato/Curiosita : Nel basket puo valere fino a tre punti

Dirigenze che si sono susseguite nel tempo (da porelli a cazzola a zanetti) sempre attente alla valorizzazione del basket giovanile ed ai ruoli "secondari"...

Squadra. il punteggio assegnato per la realizzazione di un canestro è variabile: se il canestro viene segnato tramite un tiro libero dalla linea dei 5,5... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 settembre 2022

Il giocatore che nel basket è detto centro; Segnare un punto nel basket : fare __; National basket bal Association; Segna la fine dell incontro di basket ; In parole scientifiche può valere tutto; Affligge chi ritiene di valere meno degli altri; Far valere con la forza; Può valere l altro; Colonia portoghese in Africa fino al 1975; Piccola moneta tedesca antica in uso fino al 2002; Abbattuto fino a non lasciare tracce; Pieno fino al limite; Nel rugby vale 5 punti ; I due punti ni sulla ì; Molti Statunitensi lo mangiano come spunti no; I punti che sono anche detti vertici trigonometrici;